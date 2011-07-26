Дефицит бюджета Пенсионного фонда будет ликвидирован до 2013 года - Азаров

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины будет ликвидирован до 2013 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Полтаве в интервью местному телеканалу.

"Мы рассчитываем на то, что дефицит Пенсионного фонда будет ликвидирован на протяжении двух лет, то есть на протяжении двух лет Пенсионный фонд выйдет на бездефицитную работу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2011 год. Доходная часть фонда составит 193,452 млрд. грн., расходная – 209,008 млрд. грн. Ожидаемый дефицит фонда по итогам деятельности в 2011 году составит 17,755 млрд. грн. Он будет покрыт за счет средств госбюджета.

Справка УНИАН. Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн., до почти 37,5 млрд. грн.

В 2009 г. дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины, по оценкам специалистов Секретариата Президента, составил 16 млрд. 189,4 млн. грн.