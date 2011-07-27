Тигипко заявляет, что правительство не сокращало соцвыплат «чернобыльцам»

Информация, которая вышла в некоторых СМИ относительно уменьшения социальных гарантий для отдельных категорий граждан, не соответствует действительности.

Об этом сегодня заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО, отвечая на вопросы журналистов относительно принятия правительственного постановления №745 от 6 июля 2011 года «Об установлении некоторых размеров выплат, финансируемых за счет средств Государственного бюджета», сообщила УНИАН пресс-служба партии «Сильная Украина».

«Это постановление лишь закрепляет действующие размеры социальных гарантий государства. Ни о каком уменьшении выплат речи не идет», - подчеркнул вице-премьер-министр. Он отметил, что и инвалиды-чернобыльцы, и дети войны будут получать надлежащую им помощь в прежнем объеме. Более того, эти выплаты автоматически будут увеличиваться вместе с ростом прожиточного минимума.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2011 года парламентское большинство приняло правки в закон о Государственном бюджете, позволяющие Кабинету министров устанавливать порядок и размеры выплат для чернобыльцев, военнослужащих, надбавки к пенсии для детей войны, исходя из возможностей бюджета, а не основываясь на действующем законодательстве.

6 июля 2011 года правительство приняло постановление №745, которым предусмотрено уменьшение размеров социальных выплат ряду категорий граждан.

В частности, постановлением предусмотрено, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 1200 грн., II – 1090 грн. и III – 980 грн.; для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн. и т.д.

В то же время законом о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрено, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 220% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1680,8 грн.), II – 200% ПМ (1528 грн.) и III – 180% ПМ (1375,2 грн.); для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 160% ПМ (1222,4 грн.), II – 150% ПМ (1146 грн.), III – 140% ПМ (1069,6 грн.) и т.д.