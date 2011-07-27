ВР не передала на подпись Президенту закон о пенсионной реформе из-за возможной его отмены

Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», принятый парламентом 8 июля, на подпись Президенту пока не поступал.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос агентства.

«По состоянию на 26 июля 2011 года указанный документ в Администрацию Президента Украины не поступал», - говорится в сообщении.

В то же время в Комитете Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов УНИАН сообщили, что Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в течение трех дней после его принятия был оформлен, подписан руководством комитета и передан в юридическое управление.

В свою очередь в юридическом управлении парламента отметили, что закон не может быть подписан председателем Верховной Рады из-за наличия проекта постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия». Соответствующий документ был зарегистрирован народным депутатом из фракции "Блок Юлии Тимошенко-Батькивщина" Ольгой БОДНАР и членом фракции Блока "Наша Украина-Народная самооборона" Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Этот проект постановления должен рассмотреть регламентный комитет парламента и сделать выводы, которые затем должен рассмотреть парламент, когда вернется с каникул осенью.

Ю.КАРМАЗИН в комментарии УНИАН рассказал, что, кроме проекта постановления, он еще 8 июля зарегистрировал депутатское обращение к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ «О принятии мер по восстановлению конституционных прав народных депутатов Украины на осуществление законотворческой деятельности в связи с несоблюдением председателем Верховной Рады требований регламента при принятии во втором чтении и в целом проекта Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Депутат отметил, что основанием для такого обращения, а затем и для внесения проекта постановления об отмене закона были нарушения при голосовании за указанный закон.

Ю.КАРМАЗИН подчеркнул, что, среди прочего, была нарушена процедура принятия закона, предусмотренного законодательством. Он напомнил, что за закон проголосовали 248 народных депутатов, в то же время он отмечает, что эта цифра не отвечает действительности, поскольку в зале физически было намного меньше народных депутатов. Так, он выяснил, что в письменном виде не были зарегистрированы, а также отсутствовали в момент голосования 61 депутат, карточки которых проголосовали «за». «Я считаю, что это является нарушением Конституции и регламента, и свидетельствует о принятии закона с нарушением процедуры, предусмотренной 91 ст. Конституции», - отметил он.

Также в своем обращении парламентарий обращает внимание на нарушение порядка принятия закона. В частности, по его мнению, не было проведено обсуждение статей законопроекта, в отношении которых вносятся поправки.

Ю.КАРМАЗИН рассказал и о других нарушениях, допущенных на стадии голосования закона во втором чтении и в целом. Он отметил, что украинское законодательство предусматривает отмену решения о принятии закона еще до подписания председателем парламента, если во время голосования были допущены нарушения.

Поэтому он обратился к В.ЛИТВИНУ с просьбой устранить нарушения норм регламента ВР и Конституции. Кроме того, депутат требует на очередном заседании парламента поставить на голосование включение в повестку дня проекта постановления об отмене закона о пенсионной реформе в связи с нарушением процедуры его принятия.

«До принятия вышеуказанного решения Верховной Радой Украины воздержаться от подписания и направления на подпись Президенту Украины закона», - написал Ю.КАРМАЗИН в обращенные к В.ЛИТВИНУ.

Ю.КАРМАЗИН также рассказал, что он предупредил и председателя ВР, и первого вице-председателя Адама МАРТЫНЮКА, что закон не может быть подписан без дополнительного голосования по техническим поправкам, поскольку это будет считаться фальсификацией. Он сообщил, что также пообещал им обратиться в прокуратуру, если это будет сделано.

«Я сейчас нахожусь на рабочем месте и контролирую каждый день, что происходит с законодательным актом. Мое постановление должны были рассмотреть на комитете, но комитет не собирался», - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Депутат сказал, что он даже на всякий случай написал письма к Президенту и генеральному прокурору. «Но, к великому счастью, ни ЛИТВИН, ни МАРТЫНЮК не захотели идти на фальсификацию», - отметил он.

Как сообщалось, согласно разъяснениям юристов, в соответствии с украинским законодательством, текст закона, принятый Верховной Радой, не позднее чем в десятидневный срок оформляется главным комитетом, визируется председателем комитета и руководителем секретариата этого комитета или лицами, которые исполняют их обязанности, руководителем юридического подраздела и руководителем подраздела, на которого в установленном порядке возложена функция по оформлению на подпись председателю ВР принятых Верховной Радой актов, и подается на подпись председателю Верховной Рады.

Председатель ВР подписывает поданный на подпись закон не раньше чем через два и не позже чем через пять дней со дня его представления. В случае выявления нарушений установленной законом законодательной процедуры, следствием чего может быть отмена результатов голосования, а также в случае представления на подпись председателю ВР текста закона, не идентичного тексту законопроекта, принятого Верховной Радой, народный депутат в двухдневный срок может в письменном виде обратиться к председателю ВР с обоснованным предложением о внесении уточнений в принятый закон. В этом случае председатель ВР не подписывает закон без рассмотрения указанных предложений Верховной Радой.

В случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады может внести на рассмотрение ВР предложения об устранении таких неточностей или несогласованностей. Этот вопрос рассматривается Верховной Радой без предварительного включения его в повестку дня в день внесения его председателем ВР при условии предварительного получения народными депутатами документов, необходимых для рассмотрения вопроса и принятия решения.