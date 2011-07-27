Кабмин намерен оптимизировать органы Пенсионного фонда

Кабинет министров сегодня принял постановление «О создании территориальных органов Пенсионного фонда Украины», которым предполагается оптимизировать органы Пенсионного фонда (ПФ).

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как отметил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, проект акта был разработан Пенсионным фондом с целью оптимизации системы органов фонда, усовершенствования управления его местными органами и сокращения численности руководящих должностей.

Предусматривается объединить управления ПФ, которые на данное время функционируют в городах областного подчинения, при этом одно управление выполняет полномочия по району, а другое – по городу. Таких управлений – 122. Кроме того, будут объединены 19 управлений фонда, которые на данное время функционируют в районах одного города.

По словам С.ТИГИПКО, реализация постановления не будет нуждаться в дополнительных расходах ПФ и госбюджета. Согласно предварительным расчетам, будет сокращено 1220 штатных единиц, что даст возможность сэкономить средства ПФ на сумму почти 70 млн. грн. в год.