Кабмин выделил более 23 млн. грн. на соцпомощь для детей, лишенных родительской опеки

Правительство выделило 23 млн. 141 тыс. 500 грн. на государственную социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, 27 июля на заседании Кабинета министров было одобрено распоряжение «Об утверждении дополнительного распределения объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком».

Как отметил председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, необходимость принятия распоряжения обусловлена дополнительным устройством в период с января по июня этого года 587 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в приемные семьи и детские дома семейного типа, и финансовым обеспечением уже функционирующих таких семей.

"В соответствии с распоряжением, за счет нераспределенного резерва средств субвенции, предусмотренной статьей 18 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», будут выделены средства в сумме 23 141 500 грн, что даст возможность осуществлять выплаты в полном объеме", – добавил Р.САФИУЛЛИН.