Установлены новые ставки судебного сбора

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О судебном сборе”.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот Закон 8 июля.

Закон определяет правовые принципы взимания судебного сбора, плательщиков, объекты и размеры ставок судебного сбора, порядок уплаты, освобождения от уплаты и возвращения судебного сбора.

Судебный сбор взимается: по представлению в суд искового заявления и другого заявления, предусмотренного процессуальным законодательством; по представлению в суд апелляционной и кассационной жалоб на судебные решения, заявления о пересмотре судебного решения в связи с нововыявленными обстоятельствами, заявления об отмене решения третейского суда, заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное выполнение решения третейского суда и заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины; за выдачу судами документов.

Судебный сбор не взимается за представление: заявления о пересмотре Верховным Судом Украины судебного решения в случае установления международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом; заявления об отмене судебного приказа; заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока выполнения судебного решения; заявления о повороте выполнения судебного решения; заявления о вынесении дополнительного судебного решения; заявления о расторжении брака с лицом, признанным в установленном порядке без вести пропавшим или недееспособным, либо с лицом, осужденным на лишение свободы на срок не менее трех лет; заявления об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию; заявления об установлении факта смерти лица, которое пропало без вести при обстоятельствах, угрожавшим ему смертью или дающим основания считать его погибшей от определенного несчастного случая в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; заявления об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признание физического лица недееспособным и восстановление гражданской дееспособности физического лица; заявления о предоставлении несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности; заявления о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке; заявления об обязательной госпитализации в противотуберкулезное заведение; искового заявления о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а также незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры или суда; заявления о защите прав малолетних или несовершеннолетних лиц в случае, если представительство их интересов в суде, в соответствии с законом или международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, осуществляют Министерство юстиции Украины и/или органы опеки и ухода или службы по делам детей.

Ставки судебного сбора устанавливаются в таких размерах, в частности, за подачу в суд: искового заявления имущественного характера – 1% цены иска, но не менее 0,2 размера минимальной заработной платы и не более 3 размеров минимальной заработной платы; искового заявления неимущественного характера - 0,1 размера минимальной заработной платы.

За подачу искового заявления о расторжении брака - 0,1 размера минимальной заработной платы; о разделе имущества при расторжении брака – 1% цены иска, но не менее 0,2 размера минимальной заработной платы и не более 3 размеров минимальной заработной платы.

Подача искового заявления о защите чести и достоинства физического лица, деловой репутации физического или юридического лица, а именно: искового заявления неимущественного характера - 0,2 размера минимальной заработной платы.