Репрезентативность сторон профсоюзов и работодателей подтверждается раз в пять лет – НСПП

Подтверждение репрезентативности субъектов со стороны профсоюзов и со стороны работодателей осуществляется раз в пять лет.

Соответствующая норма закреплена в порядке оценки соответствия критериям репрезентативности и подтверждения репрезентативности сторон профсоюзов и работодателей, утвержденном приказом Национальной службы посредничества и примирения (НСПП) от 21 июля 2011 года №73, сообщается в газете «Урядовий курьер» от 29 июля 2011 года №137.

Согласно порядку, с даты принятия решения субъект стороны профсоюзов или работодателей считается репрезентативным и не требует дополнительного определения со стороны других сторон социального диалога.

НСПП по результатам оценки соответствия критериям репрезентативности и ее подтверждения ведет реестр субъектов сторон профсоюзов и работодателей, который размещается на официальном сайте НСПП и в бюллетене НСПП.

Оценка соответствия критериям репрезентативности проводится на трех уровнях: национальном – для участия в коллективных договорах по заключению генерального соглашения, для делегации представителей в Национальный трехсторонний социально-экономический совет и т.д.; отраслевом – для участия в коллективных переговорах по заключению отраслевых (межотраслевых) соглашений и для делегации представителей в соответствующие органы социального диалога; территориальном – для участия в коллективных переговорах по заключению территориальных договоров и для делегирования представителей в соответствующие органы социального диалога.