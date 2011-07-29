Кабмин сократит 141 управление Пенсионного фонда и создаст 69

Кабинет Министров намерен оптимизировать структуру органов Пенсионного фонда (ПФ), сократив 141 управление, а на их базе путем слияния будет создано 69 управлений.

Соответствующее постановление (№803 «Об образовании территориальных органов Пенсионного фонда») правительство приняло 27 июля 2011 года, сообщается на официальном сайте фонда.

На сегодня в системе ПФ функционируют 727 территориальных управлений в районах, городах и районах в городах. Предусмотрено, что в ходе реализации правительственного постановления сократится 1220 штатных работников.

Изменения коснутся преимущественно городов и одноименных районов: за счет слияния двух существующих управлений фонда их количество в целом по Украине уменьшится со 122 до 61. В некоторых городах, в которых обслуживание пенсионеров и других граждан в настоящее время осуществляют несколько управлений, на их базе будет создаваться одно.

Наибольшее количество таких объединенных управлений будет в Донецкой, Сумской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Оптимизация не коснется Киева, Харькова и Севастополя.

В настоящее время ПФ разрабатывает мероприятия по развертыванию информационно-разъяснительной кампании среди населения, а также предприятий, организаций и учреждений-плательщиков единого соцвзноса.

Предусматривается, что процессы реорганизации завершатся уже осенью текущего года.