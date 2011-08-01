Работодатели и профсоюзы продлили консультации по генсоглашению до 12 августа

Представители работодателей и профсоюзов продлили консультации относительно реализации отдельных положений Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на 2010-2012 гг. до 12 августа.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики.

Стороны представили свои официальные позиции относительно размера прожиточного минимума, минимальной заработной платы и должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки в 2012 году и обосновали их определение.

Переговоры продлены с целью дополнительной проработки возможностей увеличения социальных стандартов, а также должностных окладов работников бюджетной сферы, в том числе и государственных служащих.

Планируется, что 4 августа состоится встреча представителей совместного представительского органа (СПО) работодателей и представителей СПО профсоюзов производственных отраслей, а 5 августа - встреча представителей СПО профсоюзов и специалистов Минсоцполитики, во время которых стороны намереваются всесторонне обсудить данные вопросы.