Госфонд молодежного строительства планирует выдать льготные кредиты 450 молодым семьям

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в этом году планирует выдать льготные кредиты 450 молодым семьям, обеспечить господдержкой около 800-900 семей по программе доступного жилья.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РИСУХИН.

По его словам, в июле т.г. 53 молодых семьи получили государственную поддержку в размере 37,8 млн. грн. по программе доступного жилья.

«Я думаю, что в ближайший месяц мы полностью освоим те средства, которые нам выделяются. Сегодня предусмотрено на эту программу 100 млн. грн. Мы знаем, что есть воля правительства, как только будут освоены эти средства, пересмотреть и увеличить средства на эту программу», - добавил глава ведомства.

Л.РИСУХИН уточнил, что в программе доступного жилья половину составляют молодые семьи (из 590 семей, получивших господдержку в 2010 году, было 277 молодых семей).

По данным главы правления фонда, по программе льготного кредитования в текущем году из государственного бюджета предусмотрено 60 млн. грн., из местных – 40 млн. грн., из уставного капитала фонда – 31 млн. грн.

«То есть мы где-то на 130 млн. грн. предполагаем выдать льготных кредитов. На сегодня из бюджета профинансировано 29 млн. грн., выдано 86 кредитов, местными бюджетами профинансировано 15,8 млн. грн., выдано 61 кредит, из уставного капитала 37 кредитов мы уже выдали молодым семьям. Мы ожидаем, что по программам льготного кредитования где-то 450 семей у нас смогут получить кредиты (в прошлом году - 290) и по программе доступного жилья, я думаю, семей 800-900 как минимум, если останется этот уровень финансирования, также будут обеспечены государственной поддержкой», - пояснил Л.РИСУХИН.