Судебный сбор против малообеспеченных

В Украине с 1 ноября 2011 года заработают новые ставки судебного сбора. До этого времени их размер определялся согласно Декрету Кабинета министров о госпошлине (от 21.01.1993 № 7-93).

По новым правилам ставка судебного сбора за представление в суд искового заявления имущественного характера составит 1% цены иска, но не менее 0,2 и не более 3 размеров минимальной заработной платы. За подачу иска неимущественного характера - 0,1% размера «минималки», о расторжении брака - 0,1%, о разделе имущества при расторжении брака – 1% цены иска, но не менее 0,2 и не более 3 размеров «минималки».

Представление искового заявления о защите чести и достоинства, деловой репутации - 0,2% размера «минималки».

Декрет о госпошлине, с учетом внесенных в 2003 году поправок, предусматривал увеличение размеров ставок госпошлины с исковых заявлений о возмещении морального ущерба в зависимости от цены иска: если она была свыше 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то оплата составляла 10%, а с ценой до 100 необлагаемых минимумов – 1%.

Теперь подача таких исков обойдется всего в 1% цены иска (но не менее 0,2 и не более 3 минимальных зарплат), То есть, заплатив, к примеру, 2965 грн. (минимальная зарплата с 1 сентября т.г. составит 985 грн.) вы можете затребовать возмещения миллионной суммы. Эта статья закона вызвала бурю негодования со стороны оппозиции и общественных организаций.

Так, заместитель Председателя Верховной Рады Николай Томенко считает, что власть начала ликвидировать законы, направленные на защиту свободы слова.

По его словам, во введенных новым законом ставках судебного сбора отсутствуют действующие предохранители относительно защиты СМИ и журналистов от необоснованных исковых требований, которые предъявляются в связи с их профессиональной деятельностью.

«Тогда мы сняли проблему разрушения средств массовой информации из-за фантастических судебных сборов. Сегодня Партия регионов «радостно» возобновила действие старой нормы и теперь нашего закона, защищавшего, прежде всего, печатные средства массовой информации, нет», - подчеркнул Н.Томенко.

«Можно прогнозировать, что на местном уровне чиновники и представители правоохранительных органов, как это было до 2003 года, будут использовать судебные иски как инструмент закрытия, прежде всего, печатных средств массовой информации», - отметил Н.Томенко, подчеркнув, что «это решение – пример того, как власть в действительности защищает свободу слова».

Полностью согласны с Н.Томенко в Институте медиа права. Там отмечают, что прежняя система обеспечивала уплату истцом пошлины в размере 100 тыс. грн. при представлении иска к журналисту или СМИ с требованием возместить миллион гривен. Изменения 2003 года остановили волну исков о возмещении морального вреда, которые часто приводили к закрытию газет и других СМИ. Теперь ситуация изменится в корне.

Между тем, советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов отмечает, что нет причинно-следственной связи между уменьшением законом судебного сбора и опасениями журналистов.

«Данный закон не меняет процедуру доказательства размера морального вреда. Поэтому мы прогнозируем, что количество исков о возмещении морального вреда к журналистам не увеличится, поскольку речь идет о разных предметах законодательного регулирования», – подчеркнул А.Портнов.

В пресс-службе главы государства подчеркивают, что принятие данного закона “стало очередным шагом в осуществлении провозглашенной Президентом судебной реформы, а введение его в действие существенно усилит принципы финансовой и организационной независимости судов... Такой механизм использования судебного сбора позволит обеспечить стабильную работу судов и значительно улучшить условия пребывания граждан в их помещениях. Следует отметить, что для незащищенных слоев населения – таких как пенсионеры, инвалиды и другие, законом предусмотрены льготы или небольшие ставки судебного сбора".

***Судебный сбор не взимается за предоставление: заявления о пересмотре Верховным Судом Украины судебного решения в случае установления международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом; заявления об отмене судебного приказа; заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения; заявления о повороте исполнения судебного решения; заявления о вынесении дополнительного судебного решения; заявления о расторжении брака с лицом, признанным в установленном порядке без вести отсутствующим или недееспособным, или с лицом, осужденным к лишению свободы на срок не менее трёх лет; заявления об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию; заявления об установлении факта смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью или дают основания считать его погибшим от определенного несчастного случая в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; заявления об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица; заявления о предоставлении несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности; заявления о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке; заявления об обязательной госпитализации в противотуберкулезное учреждение; искового заявления о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а так же незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры или суда; заявления о защите прав малолетних или несовершеннолетних лиц в случае, если представительство их интересов в суде в соответствии с законом или международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, осуществляют Министерство юстиции Украины и/или органы опеки и заботы или службы по делам детей.

Возможно, суды поправят свое материальное положение, но с трудом верится, что нововведения не скажутся на количественном состоянии СМИ. Какой же чинуша откажется от возможности на шару наказать «подпортившее» его репутацию издание?

Помимо «моральных статей», в законе также прописаны технические вопросы, которые непосредственно имеют отношение к нашим кошелькам. Так, предусмотрен судебный сбор за выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания, а также за распечатку технической записи (каждый по 5 грн.).

Вводится также плата за ходатайства об обеспечении доказательств и иска, а также за приобщение документов к апелляционной и кассационной жалобам в гражданском и административном процессах.

Еще один интересный момент - в случае, если размер исковых требований увеличен или выдвинуты новые требования, доплату судебного сбора необходимо сделать до обращения в суд с соответствующим заявлением.

Таким образом, как отмечает Нина Кучерук, юрист Jurimex, закон выдвигает «часовые» требования по уплате судебного сбора. «То есть, истец или третье лицо с самостоятельными требованиями на предмет спора может оплатить судебный сбор за заявление, которое у суда отсутствует (если такое заявление не будет подано сразу после представления документа об уплате судебного сбора).

В то же время, ГПК Украины не выставляет императивных требований относительно времени уплаты судебного сбора за подачу заявления об увеличении исковых требований. Более того, ГПК предусматривает возможность хозяйственного суда взыскать отмеченную сумму судебного сбора (в том числе и при принятии решения)».

Между тем, как отметил юрист, закон определяет, что в случае уменьшения размера исковых требований оплаченная сумма судебного сбора возвращается по постановлению суда, чего не было ранее.

Артем Стоянов, адвокат, старший партнер LCF Law Group подчеркивает, что «ставки судебного сбора будут четко разделены для общих, хозяйственных и административных судов, и привязаны к минимальной зарплате, установленной на 1 января года, в котором подается иск или заявление. Это приведет к «удорожанию» судебного процесса для его участников, особенно относительно хозяйственных дел. Следовательно, предприятиям стоит заранее обеспечить увеличение соответствующей статьи расходов. Ставки судебного сбора в гражданском процессе так же возрастут, правда, не столь существенно».

То есть, с учетом привязки размера судебного сбора к уровню минимальной зарплаты с каждым годом судебный сбор будет расти автоматически. Ранее же госпошлина определялась исходя из необлагаемого налогом минимума доходов граждан (17 гривен), который остается неизменным уже много лет. «Таким образом, можно прогнозировать усугубление и без того тяжелой ситуации, связанной с состоянием защиты прав малообеспеченных граждан в судах», - подчеркивает адвокат.

«Законом урегулировано гораздо больший объем вопросов, нежели действующим Декретом, но создается впечатление, что он принят в основном для пополнения госбюджета путем существенного увеличения ставок судебного сбора, предусматривая механизм ежегодного «автоматического» роста размера судебного сбора с ростом размера минимальной зарплаты», - считает А.Стоянов.

Другими словами, собираясь подать иск в суд, загляните в кошелек. Если там не густо, то не спешите отстаивать права. И пусть это вас не огорчает. Несмотря на проводимую судебную реформу, основной принцип правосудия в нашей стране еще никто не отменял – «закон - это дышло, куда повернешь, туда и вышло»…

Елена Быстрицкая (УНИАН)