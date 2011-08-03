МИД Польши призвал Лукашенко начать переговоры о передаче власти

Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ призвал Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО начать переговоры о мирной передаче власти.

«Мы считаем, что условия и преимущества «Восточного партнерства» будут способствовать белорусскому народу. Причина белорусских экономических трудностей и политической изоляции – в системе «Луканомики» в экономике и политической сфере. Поэтому я считаю, что тема для дискуссии с господином ЛУКАШЕНКО – это переход Беларуси к демократии и его уход из власти», - заявил Р.СИКОРСКИЙ в интервью британской Financial Times, передает «Газета.Ru».

По словам главы МИД Польши, для А.ЛУКАШЕНКО «было бы лучше учиться не у МУБАРАКА или КАДДАФИ, а брать пример с польского генерала ЯРУЗЕЛЬСКОГО в 1989 году».

Р.СИКОРСКИЙ сказал, что Евросоюз поступил правильно, не исключив Беларусь из программы «Восточное партнерство», несмотря на послевыборные репрессии со стороны режима А.ЛУКАШЕНКО против оппозиции. Теперь, по мнению польского министра, глава Беларуси не должен держаться за свою должность, как это делали некоторые авторитарные руководители в северной Африке.

Генерал Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ, последний коммунистический лидер Польши, подал в отставку после соглашения с оппозицией о проведении демократических выборов.