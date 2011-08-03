Количество трудоустроенных инвалидов выросло на 23% - до 5,2 тыс. чел.

Количество трудоустроенных людей с ограниченными возможностями в Украине в первом полугодии 2011 года составило 5,2 тыс. человек, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом сообщает Госслужба занятости, ссылаясь на информацию Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов.

В частности, в службе отметили, что на протяжении последних 8 лет растет количество лиц с инвалидностью, которые обращаются за услугами в службу занятости. С начала года их количество составило почти 23,6 тыс. чел.

При содействии Госслужбы занятости в 2010 году работу нашли 9 тыс. чел. с особенными потребностями, из них каждый третий проходил учебу по направлению службы.

В Госслужбе по вопросам инвалидов и ветеранов отмечают, что в Украине продолжает действовать Модель трудоустройства и обеспечения занятости людей с инвалидностью, разработанная экспертами проекта Государственного центра занятости «Социальная интеграция людей с инвалидностью путем обеспечения доступа к занятости» при поддержке программы развития ООН и Международной организации труда.