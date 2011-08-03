ВАСУ отказался признать противоправной бездеятельность Януковича

Высший административный суд Украины отказался признать противоправной бездеятельность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которая проявилась в невыполнении им предвыборных обещаний.

Как сообщил корреспонденту УНИАН юрист Дмитрий ИЛЬЧЕНКО, который и подал этот иск, ему сегодня пришло письмо из ВАСУ с решением суда, которое датировано 21 июля текущего года.

В решении отмечается, что суд решил, что предвыборная программа В.ЯНУКОВИЧА – это средство агитации. При этом суд отказался сослаться на конкретную статью Закона «О выборах Президента Украины». Поскольку программа является средством предвыборной агитации, то ее целью является формирование воли избирателей голосовать за кандидата и ничего более.

Кроме того, суд не выявил нарушенных прав истца при выполнении Президентом Украины своих обязанностей.

С точки зрения Д.ИЛЬЧЕНКО, фактически суд своим решением признал, что программа нужна кандидату в Президенты только для того, чтобы выиграть выборы, а выполнять ее совсем не обязательно.

«Такое решение суда я ожидал. Удивила лишь грубость формы, в которой суд отказал в удовольствии иска. Прямым текстом признать, что ЯНУКОВИЧ имеет право не выполнять свою программу, прямо указать, что программа никого ни к чему не обязывает, – это что-то за пределами здравого смысла», - отметил юрист.

«Еще более странным выглядит установление того, что мои права не нарушались – до «Улучшения жизни уже сегодня» я был частным предпринимателем, платил налоги в бюджет своего родного города, создавал рабочие места. После того, как ЯНУКОВИЧ «улучшил» мою жизнь, мне пришлось прекратить предпринимательскую деятельность. Мои права были нарушены, но суд этого не заметил», - добавил Д.ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, несмотря на то, что в решении сказано, что оно является окончательным и не подлежит обжалованию, он собирается воспользоваться конституционным правом на апелляцию. «Кроме того, я готовлю новый иск – с учетом того, что указал в постановлении суд», - сообщил Д.ИЛЬЧЕНКО.

Также истец высказал свое возмущение, что с момента принятия иска к рассмотрению ВАСУ и до вынесения решения судья этого суда Юрий ЦВИРКУН ни разу не пригласил его на рассмотрение дела по существу.

Как сообщал УНИАН, 23 июня этого года помощник-консультант народного депутата Украины Юрия ОДАРЧЕНКО («БЮТ-Батькивщина»), правозащитник из Херсона Д.ИЛЬЧЕНКО подал иск к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ. В своем иске Д.ИЛЬЧЕНКО отмечал, что, несмотря на предвыборные обещания, Президент не сделал ничего для их выполнения.