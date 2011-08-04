Оппозиция заблокирует передачу "пенсионного" закона на подпись Януковичу – Тимошенко

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что депутаты из оппозиционных парламентских фракций будут блокировать процедуру передачи закона о пенсионной реформе на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед началом заседания Печерского райсуда Киева, который сегодня продолжит рассмотрение возбужденного против нее дела.

«Мы заблокировали сейчас специальным письмом наших депутатов продолжение передачи на подписание закона о пенсионной реформе. Могу сказать, что пенсионный закон, который полностью разрушает права пенсионеров, не выйдет из парламента, пока не пройдет время и не вернутся депутаты на сессию. Но после того придется полностью переголосовать закон о так называемой пенсионной реформе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, депутаты из оппозиционных фракций также обратились в Конституционный Суд с представлением о признании неконституционной отмены льгот малообеспеченным слоям населения. «Это практически на 40 млрд. грн., которые обеспечивали поддержку людей в нашем государстве», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривень. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и тому подобное.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

27 июля в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос УНИАН сообщили, что закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» до сих пор не поступил на подпись Президенту.

В свою очередь, в юридическом управлении парламента заметили, что закон не может быть подписан председателем Верховной Рады из-за наличия проекта постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия». Соответствующий документ зарегистрировали в ВР народные депутаты из фракции "Блок Юлии Тимошенко-Батьківщина" Ольга БОДНАР и член фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Юрий КАРМАЗИН. Этот проект постановления должен рассмотреть регламентный комитет парламента и сделать заключения, которые должен рассмотреть парламент, когда вернется с каникул осенью.