Глава Донецкого облсовета: отношения с сыном Януковича не повлияют на политику в регионе

Новый председатель Донецкого областного совета Андрей ФЕДОРУК заверил, что его личные хорошие отношения с сыном Президента Украины Александром ЯНУКОВИЧЕМ не повлияют на политическую жизнь в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он А.ФЕДОРУК сказал сегодня на своей первой пресс-конференции после избрания председателем облсовета.

А.ФЕДОРУК подтвердил, что до прихода в облсовет работал в одной корпорации («МАКО») с А.ЯНУКОВИЧЕМ, но подчеркнул, что при переходе в облсовет никаких бизнес-контактов с ним не поддерживал.

«Касательно моей предыдущей работы, я думаю, что всем уже видно, что за время моей работы на должности зампредседателя каких-то там бизнес-контактов или бизнес-интересов своей прежней корпорации, там, где я работал, я не поддерживал. То есть, обязательств ни финансового плана, никаких других бизнес-интересов у меня с ними нет», - сказал А.ФЕДОРУК.

По словам главы облсовета, он поддерживает отношения с А.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Касательно личных интересов – да, мы с ним поддерживаем человеческие отношения. Когда есть время, тогда проводим встречи, но по телефону общаемся очень редко», - отметил А.ФЕДОРУК.

«Я думаю, что в дальнейшем какие-то личные отношения на политическую жизнь региона и работу областного совета не повлияют, и мешать не будут», - добавил он.

А.ЯНУКОВИЧ является президентом строительной корпорации «МАКО».

Как сообщал УНИАН, сегодня член фракции Партии регионов А.ФЕДОРУК, ранее занимавший должность исполняющего обязанности главы Донецкого областного совета, был избран председателем совета.

Его кандидатура была единственной, вынесенной на голосование.