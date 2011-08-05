Власти Минска пригрозили увольнениями директорам магазинов, где пустые прилавки

В Минске председатель горисполкома Николай ЛАДУТЬКО пригрозил увольнениями директорам магазинов, в которых будут обнаружены пустые прилавки.

«Договоры аренды должны быть расторгнуты в соответствии с действующим законодательством, а площади переданы устойчивым торговым организациям», – заявил Н.ЛАДУТЬКО, передает «Газета.Ru».

С начала года Беларусь переживает тяжелый финансовый и экономический кризис. В стране почти закончилась валюта. Уже давно ощущается дефицит импортных товаров. На этой неделе начался дефицит сахара – в Минске сахар остался в продаже только в 50-килограммовых мешках.

Сегодня на заседании горисполкома Н.ЛАДУТЬКО заявил, что сфера торговли Минска должна быть образцово-показательной. Об этом он сказал после доклада своего заместителя Владимира КОЛТОВИЧА, который рассказывал о пустых полках в магазинах.

«Если есть пустые прилавки – должно последовать увольнение директора магазина», – поставил задачу Н.ЛАДУТЬКО. По его мнению, возможности для заполнения товарами полок магазинов есть. Отсутствие товаров он объяснил нежеланием работать. Н.ЛАДУТЬКО напомнил, что на эти торговые площади могут претендовать другие собственники, которые смогут, как он считает, наладить торговлю.