Обама на свой день рождения угощал гостей курицей, хот-догами и стейками

Президент США Барак Обама угощал гостей, приехавших к нему в четверг в Белый дом на день рождения, курицей, хот-догами и стейками, сообщает газета Washington Post.

Накануне Обаме исполнилось 50 лет. Поздравить его приехали порядка 300 человек, многие из Чикаго - города, где началась политическая карьера Обамы и родного города его супруги Мишель. Среди гостей были бывшие коллеги Обамы и даже сокурсники.

"Но на ужине присутствовали и традиционные знаменитости - Стиви Уандер, Том Хэнкс, Вупи Голдберг", - отмечает издание.

В компанию родных и друзей Обамы попали всего лишь несколько его нынешних коллег и соратников, среди них главы демократических фракций сената и палаты представителей Гарри Рид и Нэнси Пелоси, советник президента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Бреннан, глава аппарата Белого дома Уильям Дэйли и советник Обамы Валери Джарретт.

"Присутствовали также несколько спонсоров предвыборной кампании и пара бывших губернаторов...", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Washington Post.

Вечеринка в Розовом саду Белого дома стала одним из самых закрытых для прессы мероприятий, журналистов президентского пула на праздник не пригласили. Обама решил провести день рождения без общения с прессой, которым он, по всей видимости, насытился во время переговоров с республиканцами по госдолгу. Официальный представитель Белого дома Джей Карни на пресс-брифинге в четверг мягко дал понять журналистам, чтобы они в этот день не рассчитывали лично поздравить президента.