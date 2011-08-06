На Крещатике участники акции в поддержку Тимошенко уже установили 20 палаток

На Крещатике возле Печерского районного суда Киева, где началась бессрочная акция в поддержку экс-премьера, лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО, уже установлено 20 палаток с табличками общественных приемных оппозиционных народных депутатов.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы здесь для того, чтобы поддержать Юлию ТИМОШЕНКО, мы будем проводить разъяснительную работу среди населения, и надеемся, что в понедельник Юлию ТИМОШЕНКО отпустят", - сказал депутат из фракции "БЮТ-"Батьківщина" Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

На металлических ограждениях возле палаток надписи: "Новый порядок – вся страна стала зоной", "Януковича – на нары!", "Братва дорвалась не до тех", "Когда вас будут выбрасывать из квартиры, будет уже поздно". Возле палаток дежурят работники правоохранительных органов.

Вход в двор Печерского суда перекрыт железным забором и охраняется работниками "Грифона".

Вдоль улицы Богдана Хмельницкого стоят пять автобусов с затемненными окнами с надписью "Почетный караул. Внутренние войска Украины", заполненные работниками МВД.

Как сообщалось, партия "Батьківщина" начала бессрочную акцию протеста против незаконного ареста Ю.ТИМОШЕНКО вчера, 5 августа, когда призвала киевлян, жителей других областей Украины каждый день приобщаться к мирному митингу под стенами Печерского районного суда на Крещатике.

"Лишение свободы лидера оппозиции – это лишь инструмент, это решающий шаг ЯНУКОВИЧА к установлению в Украине авторитарного режима, к полной и пожизненной оккупации Украины его криминально-олигархическим кланом. Удастся ли ему осуществить этот план, зависит от активности общества, от наших совместных усилий. "Батьківщина" призывает присоединяться к акции протеста всех тех, кто не хочет диктатуры и авторитаризма в Украине", - говорится в заявлении партии.