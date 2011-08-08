Шкиряк: акции оппозиции у Печерского райсуда перерастут в новую революцию

Лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК заявляет о начале новой украинской революции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе З.ШКИРЯКА, он сказал: «Сегодня мы объявляем начало новой украинской революции. Под Печерским судом на митинге оппозиционных сил в защиту лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и всех политзаключенных».

Он уверен, что все, кто считает себя настоящим патриотом, «противником уголовно-олигархического режима ЯНУКОВИЧА», присоединятся к митингующим, чтобы вместе защитить демократию и свободу в Украине.

«Уже весь цивилизованный мир жестко отреагировал на арест Юлии ТИМОШЕКО. В ближайшее время представители этой власти станут невыездными в большинство стран мира. Затем США и ЕС введут ряд других, еще более строгих санкций в отношении представителей команды ЯНУКОВИЧА», - уверяет лидер «Нового Киева».

Он убежден, что, независимо от количества людей, которые поддержат акцию, будет это 100 или 10 тысяч человек, эти люди «всколыхнут и поднимут спящую страну».

«Время "Ч" приближается. Режим ЯНУКОВИЧА может рухнуть уже этой осенью», - считает З.ШКИРЯК.

Он уверен, что уже ничто не может остановить народ Украины, потому что страну «довели до нищеты». «Наша святая обязанность - остановить этот беспредел», - заявил З.ШКИРЯК.

«Успех и эффективность новой, мирной украинской революции зависит только от нас самих», - подчеркнул З.ШКИРЯК.