Судисполнители предупредили палаточный городок о санцциях

В случае неисполнения судебного решения о прекращении каких-либо акций на Крещатике возле Печерского райсуда Киева судебные исполнители составят соответствующий акт, после чего соответствующие коммунальные службы приступят к исполнению судебного решения.

Об этом УНИАН сообщили в Киевской милиции.

В Главном управлении МВД столицы отметили, что соответствующий акт о невыполнении решения суда может быть составлен 9 августа, а милиция будет обеспечивать общественный порядок.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ 8 августа заявил, что оппозиционеры ожидают, что этой ночью милиция прибегнет к силовым мерам по принудительному сносу палаточного городка возле Печерского райсуда Киева.

Он подтвердил, что около 20.30 в палаточный городок прибыли судебные исполнители, которые вручили депутатам решение суда о запрете проведения на Крещатике массовых акций.

Отвечая на вопрос, будут ли организаторы акций выполнять решение, политик сказал: «Мы не нарушали ни Конституции, ни каких-либо законов. Кроме того, в решении суда ничего не говорится о сносе приемных народных депутатов (на установленных палатках прикреплены бумажки с надписями «Общественная приемная народного депутата» - УНИАН)», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отметив, что часть решения суда выполняется, поскольку ночью никаких митингов не проводится.

Также судебные исполнители проинформировали об аналогичном решении противников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, членов общественной организации «Общевойсковой союз», чьи временные агитационные конструкции установлены рядом с палаточным городком оппозиции.