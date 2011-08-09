Массовые беспорядки в Британии перекинулись на Бристоль. Арестованы 334 человека

Массовые беспорядки, начавшиеся на прошлой неделе в Лондоне, охватили в ночь на вторник еще один город – Бристоль, расположенный на юго-западе Англии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Бристоль стал четвертым городом Великобритании, куда докатились учиненные молодежью погромы. Ранее массовые волнения произошли также в Бирмингеме в центральной части Англии и Ливерпуле на северо-западе страны.

Между тем, основной ареной массовых волнений по-прежнему остается столица страны Лондон, где начавшиеся в субботу уличные беспорядки, стычки молодежных группировок с полицией и мародерство охватывают все новые и новые районы.

Для восстановления правопорядка в город стянуты силы полиции не только из трех лондонских полицейских служб /Скотланд-ярда, полиции лондонского Сити и Британской транспортной полиции/, но и полицейских управлений девяти соседних графств.

По мнению полицейских, второй и третий день насилия стали проявлением "чистого хулиганства" в подражание беспорядкам в районе Тоттенхэм, которые начались как митинг в знак протеста против убийства в перестрелке с полицейскими местного жителя, а в итоге вылились в грабежи и мародерство.

В столкновениях с хулиганами уже пострадали порядка 35 полицейских.

По данным агентства, на данный момент арестованы 334 участника беспорядков, 69 из них уже предъявлены обвинения.

Из-за массовых волнений прервали отпуска и спешно возвращаются в Лондон премьер-министр Дэвид Кэмерон, вице-премьер Ник Клегг, глава МВД Тереза Мэй и мэр Лондона Борис Джонсон.