Зарубежным украинцам упростят условия обретения гражданства Украины?

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зарубежных украинцев».

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Ими предлагается распространить право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или заниматься другой трудовой деятельностью в Украине тем, кто имеет статус зарубежного украинца.

Кроме того предусмотрено внести изменения в Закон Украины «О гражданстве Украины». Ими несколько упрощены условия обретения гражданства Украины лицами, которые обрели статус зарубежного украинца. В частности, на них предлагается не распространять условия принятия в гражданство Украины, которые предусматривают, что необходимо непрерывно проживать на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет, а также иметь законные источники существования.

Также предлагается изменить название Закона Украины «О правовом статусе зарубежных украинцев» на «О зарубежных украинцах». Также предлагаются изменения в сам закон. В частности, предлагается зарубежным украинцам ежегодно предусматривать государственные стипендии для получения высшего образования в пределах квот, установленных для учебы иностранцев и лиц без гражданства.

Как известно, законом Украины «О правовом статусе зарубежных украинцев» определено, что “зарубежный украинец - это лицо, которое является гражданином другого государства или лицом без гражданства, а также имеет украинское этническое происхождение или по происхождению из Украины”. “Украинское этническое происхождение - это принадлежность лица или его предков к украинской нации и признание им Украины родиной своего этнического происхождения” - отмечено в законе.