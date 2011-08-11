Власти нужна критика, и никто за нее наказан не будет – Азаров

Власти нужна критика для реальной оценки ситуации, и за критические высказывания, в чей адрес бы они не звучали, никто наказан не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Запорожье заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Ни один человек, который выступил с критикой, в адрес кого бы эта критика не была – в адрес директора шахты, губернатора, премьер-министра, Президента – не будет за это подвергаться (наказанию – УНИАН). Нам нужна эта критика», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что критические оценки слышит и в ходе поездок в регионы, и знакомясь с сообщениями на своей странице в Facebook.

«Мне некогда, конечно, все время на свою страницу заходить, но наиболее резонансные сообщения мне мои помощники показывают. Это уже хорошо. По каждому из этих сообщений уже принимаются определенные меры. И система управления в стране должна осуществляться не только через бюрократические каналы, но и через общественные механизмы», - сказал Н.АЗАРОВ.