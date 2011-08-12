Всемирный банк разделяет позицию профсоюзов по Трудовому кодексу - ФПУ

Представители Всемирного банка разделяют позицию профсоюзов относительно необходимости публичного обсуждения проекта Трудового кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в Медиа-центре Федерации профсоюзов Украины, об этом шла речь на рабочей встрече руководства ФПУ с представителями Всемирного банка в Украине: координатором проектов по Беларуси, Молдове и Украине Сектора человеческого развития Паоло Карло БЕЛЛИ и экспертом сектора Анной ОЛЕФИР. Встреча состоялась 11 августа по инициативе Федерации профсоюзов Украины.

В ходе встречи и.о. председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК выразил обеспокоенность ФПУ тем, что односторонние консультации правительства с представителями бизнеса по проекту Трудового кодекса Украины «могут разрушить сложный компромисс, уже достигнутый социальными партнерами в результате многолетней работы над этим документом».

«ФПУ считает необходимым немедленно вернуться к обсуждению проекта Трудового кодекса в трехстороннем формате на принципах равноправия всех сторон, открытости и гласности, конструктивности и партнерства», - говорится в сообщении Медиа-центра.

В ФПУ также отметили, что представители Всемирного банка согласились с тем, что консультации по проекту Трудового кодекса должны быть открытыми, и сообщили, что ВБ придерживается именно такого принципа: все подготовленные им материалы выкладываются на сайте банка в сети Интернет.

Кроме того, представители профсоюзов получили комментарий к аналитической записке «Международный опыт реформирования трудового законодательства», подготовленной Всемирным банком по запросу правительства Украины.

Стороны договорились и в дальнейшем обмениваться информацией по вопросам реформирования трудового законодательства, говорится в сообщении.