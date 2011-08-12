Утвержден официальный логотип социального проекта к Евро-2012 «Давай вместе!»

Председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН утвердил официальный логотип национального социального проекта к Евро-2012 «Давай вместе!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, логотип, разработанный при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в рамках компонента "Красная карточка", был презентован на рабочей встрече 11 августа 2011 года в Госслужбе молодежи и спорта Украины.

«Логотип символизирует объединение усилий неравнодушных к социальным проблемам людей и организаций. Такое объединение передано в изображении соединения рук в виде футбольного мяча и призыва: «Давай вместе!» преодолеем неурядицы в канун большого футбольного праздника в Украине», – говорится в сообщении.

В Госслужбе также отметили, что логотип выполнен в олимпийских цветах, которые ассоциируются со здоровым образом жизни и занятием спортом.

Логотип проекта будет использоваться при подготовке и распространении рекламно-информационной продукции, оформлении спортивных площадок и тому подобное.

«Теперь продолжается активная работа по разработке концепции коммуникационной кампании «Красная карточка», которая стартует в Украине в сентябре этого года», – добавили в ведомстве, уточнив, что, в частности, разрабатываются основные ссылки и макеты социально-рекламных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа, противодействия насилию в семье и сексуальной эксплуатации женщин и детей, толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным и тому подобное.

Как известно, Национальный проект "Давай вместе!" инициирован Государственной службой молодежи и спорта Украины совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), к которой присоединились ряд других организаций.

Проект предусматривает проведение во всех регионах Украины социально-информационной кампании "Красная карточка", организацию и проведение детских и молодежных турниров по футболу "Fair play - Честная игра", а также мероприятий по организации содержательного досуга детей и молодежи "Второй тайм".

Промоцийный компонент проекта стартовал в Киеве в мае этого года.