Из Германии в Украину экстрадован организатор незаконной переправки нелегалов, который пять лет скрывался от правосудия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Волынской области, злоумышленник вместе с сообщником – гражданином Украины летом 2006 года пытался переправить в Республику Польша двух мигрантов из Молдовы.

Преступники сопровождали нелегалов от момента приезда в Киев, обеспечивали их жильем и питанием, приобрели билеты на поезд в Варшаву и предоставили поддельные паспорта для пересечения границы. 23 июня того же года правоохранители задержали злоумышленников и нелегалов при попытке выезда за границу на железнодорожной станции «Ягодин».

Следственными УСБУ в Волынской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

В 2007 году приговором Любомльского районного суда Волынской области гражданин Украины осужден на три года лишения свободы, а гражданин Армении, который скрывался от правосудия за пределами Украины, был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года правоохранительными органами ФРГ злоумышленник был задержан.