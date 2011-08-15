Подготовка учебных заведений Киева к новому учебному году обойдётся в 93 млн. грн.

Подготовка учебных заведений Киева к новому учебному году обойдется в 93 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам начальник Главного управления образования и науки Киевской горгосадминистрации Вера ГОРЮНОВА после расширенной коллегии КГГА.

"На сегодняшний день мы имеем 93 млн. грн. на подготовку к учебному году и 23 млн. на подготовку к зиме. 47 млн. грн. использовано, выплачено”, - сказала руководитель управления образования.

По ее словам, особенностью бюджетного финансирования является то, что оплата происходит по факту выполненных работ, то есть на сегодняшний день из запланированного выполнено немногим больше половины. “Но выполненные работы опережают и там примерно миллионов на 10 уже взяты финансовые обязательства”, - добавила В.ГОРЮНОВА.

Она обратила внимание на то, что существует поручение председателя КГГА обеспечить финансирование в полном объеме на подготовку заведений образования к учебному году. “Мы все средства получим. По крайней мере, в первых числах сентября будет завершено все финансирование по подготовке к новому учебному году. Сами работы будут завершены 22-23 августа”, - отметила начальник ГУ образования и науки.

Основные средства, по ее словам, пойдут на ремонт помещений.

Во время коллегии председатель КГГА Александр ПОПОВ сказал, что от полного финансирования мероприятий есть отставание и на сегодняшний день работы выполнены почти на 50%.

“Я прошу до конца этого месяца сделать 70% и уже в сентябре рассчитаться окончательно за выполненные работы. Возьмите это на контроль”, - обратился он к своему заместителю Руслану КРАМАРЕНКО.