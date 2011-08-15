Госслужба занятости увеличила количество трудоустроенных на 8% – до 486,1 тыс. чел.

Государственная служба занятости в январе-июле 2011 года трудоустроила 486,1 тыс. безработных, что на 8% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2010 года. Уровень трудоустроенных граждан составил 37,4%.

Об этом сообщает Госслужба занятости на своем официальном сайте.

В январе-июле т.г. на учете в службе занятости находились 1,299 млн. незанятых граждан. Статус безработного имели 1,249 млн. лиц, из которых получали помощь по безработице 865,1 тыс. лиц.

На протяжении января-июля т.г. профессиональную учебу прошли 142,4 тыс. безработных, что на 17% больше, чем в январе-июле 2010 года. Уровень охватывания профессиональной учебой вырос с 13,1% до 13,9%.

В оплачиваемых общественных работах принимали участие 239,4 тыс. незанятых лиц, что почти на четверть больше, чем в январе-июле 2010 года. Уровень привлечения незанятых граждан к участию в общественных работах вырос с 16,1% в январе-июле 2010 года до 18,4% в январе-июле 2011 года.

На учете в центрах занятости на 1 августа находилось 484,3 тыс. незанятых граждан. Среди них 277,6 тыс. женщин, 206,7 тыс. мужчин, 204 тыс. лиц – молодежь, 34 тыс. лиц – уволенные работники; 107,4 тыс. – лица, не способные на равных конкурировать на рынке труда. Статус безработного имели 469,5 тыс. чел., из которых 341,5 тыс. получали помощь по безработице. Из общей численности безработных 182,3 тыс. чел. проживали в сельской местности (287,2 тыс. – в городах).

На протяжении января-июля 2011 года работодатели зарегистрировали в службе занятости 796,8 тыс. вакансий, что на 7,5% больше, чем в январе-июле 2010 года. На 1 августа т.г. количество вакансий в базе данных Госслужбы занятости составляло 89 тыс., в том числе для рабочих – 43,6 тыс., для служащих – 31,7 тыс., и 13,7 тыс. – для лиц, которые не имеют специальной подготовки.

Самые популярные профессии, на которые сегодня есть спрос, – это профессии высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, поваров, продавцов и других представителей профессий рабочих. Среди работодателей имеют спрос специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтеры, юристы с соответствующим опытом работы.