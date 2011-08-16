Государство намерено стимулировать производство отечественных продуктов детского питания. Об этом сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Сообщается, что Кабмин утвердил Государственную целевую социальную программу развития производства продуктов детского питания на 2012-2016 годы. Соответствующее постановление одобрено 15 августа 2011 года.

Цель программы - создание благоприятных условий для развития производства безопасных и качественных продуктов детского питания. Для этого предлагается предоставить государственную поддержку на техническое переоснащение предприятий – производителей продуктов детского питания, создать новые производственные мощности и лабораторное оборудование. Кроме этого, программа предусматривает разработку стандартов и технических регламентов обозначения, упаковки, маркировки и этикировки продуктов детского питания, гармонизацию отечественного законодательства в сфере безопасности и качества продуктов детского питания с международным законодательством в соответствии с требованиями Кодекса алиментариус.

Ориентировочный объем средств, необходимый для выполнения программы, составляет 643,43 млн. грн., в том числе 457,78 грн. за счет государственного бюджета, 12,3 млн. грн. – за счет местного бюджета, остальные средства привлекаются из других источников.

Предусматривается, что доступ детей в возрасте до трех лет к продуктам питания будет осуществляться через детские учреждения и лечебно-профилактические заведения. Оплату же детского питания предлагается осуществлять за счет действующей программы помощи на ребенка при рождении и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.