В Украине число зарегистрированных безработных сократилось на 7,2%

В Украине в июле т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с июнем на 7,2%, или на 36,6 тыс. человек, и на 1 августа составило 469,5 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 13,8%, или на 75,4 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 августа 2011 года составил 1,7% от общего количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 августа т.г. получали пособие по безработице, составило 341,5 тыс. человек, что на 8%, или на 29,7 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 июля т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 августа 2011 г. составила 854 грн., что на 16 грн. больше, чем на 1 июля т.г.