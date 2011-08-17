Польские власти усилили ответственность работодателей, трудоустраивающих украинцев

Варшава. Польские власти усилили ответственность работодателей, которые берут на работу иностранцев по упрощенной системе трудоустройства, преимуществами которой чаще всего пользуются граждане крупнейшего непосредственного восточного соседа поляков – Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, теперь работодатели для оформления заявки на работу иностранца обязаны предоставлять дополнительную информацию и подтверждать знание законов, регулирующих эти трудовые отношения.

По данным пресс-службы польского Министерства труда и социальной политики, работодатель, кроме ранее обязательных вида работы, места и времени выполнения, должен указывать в заявке размер зарплаты и тип договора на работу.

Работодатель, который захочет взять на работу иностранца, также должен в заявке четко написать, что не смог найти работников на эту вакансию в Польше.

Кроме самой заявки на работу, работодатель обязан подписать так называемое разъяснение порядка упрощенного трудоустройства, в котором указывается, что нелегальное трудоустройство карается штрафом в размере более 3 тыс. долларов, а оформление фиктивной заявки заключением до 8 лет.

Новое распоряжение польского Минтруда, которое вступило в силу в конце июля, уточняет, что трудоустройство иностранца возможно лишь со дня подписания договора на работу и не может продолжаться дольше шести месяцев в течение года.

Это правило также касается иностранцев, которые имеют разрешение на легальное пребывание в Польше, оформленное в рамках другой работы, и которые раньше могли, благодаря этому, работать дольше полугода.

«Принято правило, что упрощенное трудоустройство должно касаться только временного труда», - отметила пресс-служба министерства.

Как сообщал УНИАН, по данным украинских дипломатов в Польше, 70% жалоб украинцев в консульства связаны с невыплатой зарплат польскими работодателями, которые оформляют для украинцев заявку на трудоустройство, на основании которой те получают визы, но не подписывают контракт.

По данным экспертов, работодатели нередко отказываются от заключения договора, чтобы не оплачивать взносы в фонды медицинского и социального страхования, а также для того, чтобы сэкономить на налогах.

В то же время без контракта украинцы лишены социальной и медицинской защиты и не имеют никаких шансов добиться выплаты зарплат в случае работы у недобросовестного работодателя.

Справка УНИАН. Свыше 95% заявок на трудоустройство по упрощенной системе, которая действует также для граждан Беларуси, России, Молдовы и Грузии, польские работодатели оформляют для украинцев.

С 20 июля 2007 года, когда начал действовать этот порядок, граждане Украины получили почти 0,5 млн. заявок.

В то же время в прошлом году впервые количество зарегистрированных заявок для украинцев уменьшилось на 5% - до около 170 тысяч.