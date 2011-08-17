Кабмин решил создать территориальные органы Госинспекции по вопросам труда

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о создании территориальных органов Государственной инспекции Украины по вопросам труда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инспекции.

«Это предоставит возможность утвердить новую структуру и штатное расписание Государственной инспекции по вопросам труда в рамках предельной численности. Также это предоставит возможность перейти работникам инспекции уже во вновь созданный орган и создать территориальные органы уже не Госнадзортруда, а территориальных органов Государственной инспекции по вопросам труда», - отметил председатель инспекции - Главный государственный инспектор по вопросам труда Андрей ЧЕРКАСОВ.

По его словам, данная реорганизация будет логическим завершением одного из этапов административной реформы в пределах одного из центральных органов власти.