Поляки за полгода зарегистрировали для украинцев более 150 тыс. заявок на работу

Варшава. Польские работодатели в первой половине текущего года в рамках системы упрощенного трудоустройства зарегистрировали для граждан Украины 154 тыс. заявок на работу в Польше, что на 35% больше показателей первых шести месяцев прошлого года.

Согласно данным Министерства труда и социальной политики Польши, которыми располагает УНИАН, больше всего для украинцев зарегистрировано заявок на работу в сельском хозяйстве (свыше 60% всех заявок) и в строительстве (менее 20%).

Около 80% заявок оформлены на работу сроком от трех до шести месяцев, и больше половины заявок зарегистрировали работодатели из столичного Мазовецкого воеводства.

Больше всего заявок зарегистрировано для украинцев от 26 до 40 лет (45%) и от 40 до 65 лет (более 30%). Еще около 20% заявок зарегистрировано для граждан Украины не старше 26 лет. 45% заявок зарегистрировано для женщин.

Всего для иностранцев, которые могут работать в Польше по упрощенной системе, работодатели за полгода зарегистрировали 164 тыс. заявок, в том числе 6,5 тыс. для граждан Молдовы, около 2 тыс. для белорусов, 1 тыс. для грузин и около 500 - для россиян.

Как сообщал УНИАН, Минтруда Польши с конца июля усилила ответственность работодателей за трудоустройство иностранцев в рамках действующей с июля 2007 года упрощенной системы, разрешающий работу в стране до шести месяцев в течении года.

С начала действия этой системы польские работодатели зарегистрировали для украинцев почти 0,5 млн. заявок на работу, в том числе около 170 тыс. в прошлом году.