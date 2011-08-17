Минсоцполитики разработало порядок социального патрулирования
Министерство социальной политики разработало приказ, которым утверждается порядок осуществления социального патрулирования.
Текст приказа от 19 июля 2011 года №283 размещен на официальном парламентском портале.
Данный порядок определяет основные требования к организации и осуществлению социального патрулирования согласно закону о соцзащите бездомных лиц и беспризорных детей. Патрулирование может проводиться работниками учреждений для бездомных людей, представителями общественных и благотворительных организаций.
Потребителями услуг являются бездомные лица старше 18 лет, которые по разным причинам постоянно или временно проживают на улице и не пользуются или частично пользуются услугами учреждений соцзащиты.
Предоставление услуг во время патрулирования осуществляется бесплатно.
Данный приказ вступит в действие со дня его официальной публикации.