Минсоцполитики разработало порядок социального патрулирования

Министерство социальной политики разработало приказ, которым утверждается порядок осуществления социального патрулирования.

Текст приказа от 19 июля 2011 года №283 размещен на официальном парламентском портале.

Данный порядок определяет основные требования к организации и осуществлению социального патрулирования согласно закону о соцзащите бездомных лиц и беспризорных детей. Патрулирование может проводиться работниками учреждений для бездомных людей, представителями общественных и благотворительных организаций.

Потребителями услуг являются бездомные лица старше 18 лет, которые по разным причинам постоянно или временно проживают на улице и не пользуются или частично пользуются услугами учреждений соцзащиты.

Предоставление услуг во время патрулирования осуществляется бесплатно.

Данный приказ вступит в действие со дня его официальной публикации.