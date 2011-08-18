ГИУ передаст льготникам свыше 5 тыс. квартир, выкупленных в 2009 году

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) передаст льготным категориям граждан свыше 5 тыс. квартир, выкупленных учреждением в 2009 году и находящихся на балансе ГИУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Согласно сообщению, Кабинет министров своим постановлением №855 от 27 июля 2011 года «Некоторые вопросы передачи квартир, приобретенных Государственным ипотечным учреждением» утвердил порядок бесплатной передачи данных квартир.

Согласно порядку, квартиры бесплатно передаются, в соответствии с актами Кабмина, в управления Минобороны, МВД, МЧС, Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Государственной пенитенциарной службы, Управления государственной охраны, Генеральной прокуратуры Украины, а также из государственной собственности в коммунальную собственность территориальных общин.

Документом также утверждено положение о Межведомственном совете по координации осуществления мероприятий по бесплатной передаче квартир, приобретенных ГИУ, и его состав.

В ГИУ напоминают, что квартиры были приобретены за счет привлеченных учреждением средств в 2009 году в соответствии с актами Кабинета министров и закреплены за ГИУ на праве полного хозяйственного ведания и находятся на его балансе.

В декабре 2010 г. Кабмин пополнил уставный капитал ГИУ на 2 млрд. грн., в том числе для проведения расчетов за приобретенное жилье.

В пресс-службе отметили, что ГИУ осуществляет ряд мероприятий, необходимых для передачи квартир государственным органам и в коммунальную собственность территориальных общин.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что правительство фактически завершило выполнение антикризисной программы по предоставлению жилья льготным категориям граждан через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). В частности, очередникам-льготникам было предоставлено более 5,5 тыс. квартир.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), по состоянию на 25 декабря 2009 года, выполнило правительственную программу обеспечения жильем льготников по выкупу жилья в недостроенных жилых домах со степенью готовности более 70% на 97,6%.

ГИУ заключило договоры на приобретение 5 508 квартир в 174 объектах, строительство которых завершено, на общую сумму 1,477 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.