Доля соцвыплат в странах СНГ варьируется от 2,9 до 13,3% - ЕАБР

Доля социальных выплат в странах СНГ варьируется от 2,9% (Таджикистан) до 13,3% (Украина).

Об этом говорится в обзоре макроэкономики, подготовленном аналитическим управлением Евразийского банка развития (ЕАБР).

По информации аналитиков, самые большие социальные расходы (выше 15%) несут правительства Беларуси, Украины и России. Наименьшая доля (10% и ниже) социальных расходов наблюдается в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане и Армении. Около 4% ВВП тратят на здравоохранение государства России, Беларуси и Украины. Примечательно, что правительства Кыргызстана и Украины тратят более 5% ВВП на образование. Беларусь и Украина лидируют в области расходов в сфере социальной защиты, отмечают аналитики ЕАБР.

Как отмечают аналитики, поскольку одной из главных функций государства является перераспределение дохода в экономике, экономическая теория среди разных факторов рассматривает показатель неравенства как один из определяющих факторов уровня социальных расходов в государственном бюджете. Судя по коэффициенту Gini (чем выше индекс, тем больше разрыв между богатыми и бедными) большинство экономик СНГ в 2001-2008 годах входили в границы среднего показателя неравенства (29-31). В России, Кыргызстане и Таджикистане этот показатель возрос и являлся несколько выше среднего. Украину и Беларусь можно отнести к странам с более низким показателем неравенства. Для сравнения: коэффициент Gini в Швеции и Японии варьируется около 25, а в Китае и Бразилии превышает 45.

Таким образом, говорится в обзоре, высокую долю социальных расходов в самой богатой экономике СНГ – в России – в определенной степени можно объяснить ростом разрыва в доходах между богатыми и бедными. В то же время, низкую долю социальных выплат в Кыргызстане и Таджикистане можно также объяснить высоким уровнем (и ростом) неравенства (обе страны относятся к экономикам с низким уровнем дохода). В этом смысле Казахстан менее показателен: показатель Gini практически не изменился, а социальные расходы сравнительно невысокие.

Конечно, утверждают аналитики, нельзя преуменьшать значимость множества других детерминант государственных расходов, среди которых можно выделить рост ВВП, инфляцию, демографические процессы. Сама система перераспределения доходов и ее эффективность также являются немаловажными факторами, определяющими размер социальных выплат в государственном бюджете.