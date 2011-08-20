В 2011 году должен быть определен будущий облик современной Украины - Баррозу

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ считает, что в Украине необходимо активнее проводить реформы для большего сближения с Европейском Союзом и 2011 год очень важен для страны поскольку именно в этом году должен быть определен «будущий облик» современной Украины.

Об этом он написал в статье, по случаю 20-летия Независимости Украины, опубликованной в газете «Зеркало недели. Украина».

Независимость, отметил Ж.БАРРОЗУ, означает не только достижение суверенитета, но и внедрение нового политического устройства и других важных изменений в социальной и экономической жизни государства. «Однако в Украине перед вами стоит еще более сложная задача: вы должны подтвердить и укрепить свою независимость именно в процессе реализации масштабных структурных реформ», - пишет Президент Еврокомиссии.

«Нельзя не признать, что за годы независимости Украине удалось достичь очень многого, чем она может по праву гордиться. Но с другой стороны, Украина только начала реализовывать свой потенциал, и на этом пути ее еще ждет большая, трудная работа», - отметил Ж.БАРРОЗУ.

В частности, по его мнению, внимания в Украине требуют такие направления, как верховенство права, борьба с коррупцией, независимость судебной системы и свобода СМИ.

«Именно эти ценности лежат в основе долговременных отношений, которые ЕС хотел бы установить с Украиной, и они же являются столпами, на которых зиждутся зрелая демократия и процветающая экономика. В этом контексте Европейский Союз недавно еще раз подчеркнул необходимость свободных, справедливых и прозрачных судебных процессов, которые бы развеяли сомнения в избирательности правосудия в Украине», - пишет Президент Еврокомиссии.

Европейский Союз, подчеркнул Ж.БАРРОЗУ, намерен по-прежнему поддерживать реформаторские усилия правительства Украины и ее граждан. «Успехи в политике и экономике страны, достигнутые за двадцать лет независимости, будут зафиксированы в новом амбициозном Соглашении об ассоциации, включающей углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Со своей стороны мы просим Украину подтвердить приверженность основным ценностям, которых обязаны придерживаться все государства - члены ЕС, то есть принципам соблюдения прав человека, демократии и основных свобод, верховенства права и свободы слова», - отметил Ж.БАРРОЗУ.

«Я по-прежнему буду использовать все свое влияние, чтобы попытаться убедить украинское руководство в том, что ему необходимо сконцентрироваться на будущем, а не постоянно оглядываться в прошлое», - подчеркнул Президент Еврокомиссии.

Он высказал надежду, что в ближайшие годы будет иметь больше возможностей для поездок в Украину, в частности с целью обсуждения с простыми гражданами перспектив Украины как внутри страны, так и с точки зрения ее более тесной интеграции с ЕС.

«Через программу ЕС «Восточное партнерство» и Европейскую политику соседства мы хотим получить возможности для более тесного сотрудничества с гражданским обществом и таким образом еще больше укрепить наши отношения. Двадцатую годовщину Независимости можно отпраздновать по-разному. Но лучше всего, если в этот юбилейный год Украина предпримет решительные шаги для собственной консолидации как современной и успешной державы, и если в этом году можно будет говорить о ее реальном сближении с Европейским Союзом», - отметил Ж.БАРРОЗУ.

Он подчеркнул, что считает себя другом Украины и гордится этим.