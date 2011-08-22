Европарламентарии предлагают расследовать факты визовой дискриминации украинцев

Депутаты Европарламента предлагают принять обращение к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин ЭШТОН, чтобы по каждому случаю отказов в визах, дискриминации граждан Украины и пренебрежительного отношения к ним проводилось специальное расследование.

Об этом европарламентарии сказали в Ялте во время форума Парламентского клуба «Украина-ЕС «строим будущее вместе».

В ходе обсуждения темы «Перспективы безвизового диалога Украина - ЕС» научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО остановился на проблемах введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС. В частности, он подчеркнул важность Плана действий по введению безвизового режима и его влияния на формирование законодательной и нормативно-правовой базы для процесса отмены виз для украинских граждан.

«Лишь несколько европейских стран (Украина, Молдова, Беларусь и кавказские государства) сегодня имеют визовый режим со странами Европейского Союза, который уже фактически превратился в рудимент. Десять лет назад все страны вокруг Украины не имели визового режима с Украиной. Введение визового режима с Польшей, Чехией, Венгрией, Румынией и Венгрией имело негативные последствия для Украины. К тому же, в последнее время удешевление авиаперевозок, расширение социальной базы среднего класса привели к тому, что появилось немало желающих посетить Европу с туристической целью, но зато выросли визовые барьеры для украинских граждан. Визовый барьер подрывает авторитет ЕС в глазах украинских граждан. Создается популистский ажиотаж вокруг этого вопроса. В 2007 году состоялось подписание соглашения об упрощении визового режима, но этого явно недостаточно», - отметил А.СУШКО.

По его словам, «визовый диалог перешел в свою операционную фазу. С 22 октября прошлого года мы начали конкретную работу по обретению Украиной безвизового режима. В «дорожной карте» нет дискриминационных мер для Украины, однако этот документ отличается от «дорожных карт», которые ЕС разрабатывали для государств Западных Балкан». Он отметил, что «для Украины этот документ носит двухфазный характер: сначала законодательное обеспечение безвизового режима, а на втором этапе - проверка качества имплементации принятых законов. Если еще вчера вопрос безвизового режима было чем из области фантастики, то уже сегодня это - реальный процесс. Было бы наивно думать, что за нас этот путь пройдут евродепутаты, лоббисты интересов Украины или друзья Украины. Нужна работа прежде украинской власти и украинского депутатского корпуса. В прошлом году не было слишком активных действий для воплощения плана действий, и это вызвало тревогу у экспертной среды, однако с апреля этого года началась интенсивная работа украинских властей над выполнением плана действий по получению безвизового режима ».

А. СУШКО отметил, что «есть несколько политических моментов, которые не способствуют интенсификации процесса. Во-первых, Европа пытается защититься от мигрантов, и поэтому эта защита будет тормозить процессы получения безвизового режима с ЕС. Во-вторых, имидж Украины в мире - не безупречен. Коррупция и другие негативные моменты не будут способствовать политической определенности ЕС о безвизовом режиме с Украиной. Сегодня можно говорить, что мы уверенно приближаемся к завершению первой фазы реализации Плана действий по безвизовому режиму. Нужно принять несколько законов, и есть впереди целая сессия Верховной Рады, за время работы которой можно успеть это сделать. Важно не только принять законы и поставить галочку, но и чтобы эти законы были оценены европейской стороной».

Народный депутат Украины Юлия ЛЕВОЧКИНА рассказала о достижениях Украины на пути воплощения Плана действий: «Украина действительно достигла в последние два года значительного прогресса в вопросе безвизового режима, и я не могу не отметить в этом роль Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. В вопросе безвизового режима есть консолидированная позиция всех без исключения политических партий Украины и всех институтов власти. За последнее время было подписано 5 конвенций, 11 законопроектов, 3 национальные стратегии, ряд подведомственных нормативных актов. Была создана Государственная миграционная служба, Государственная служба по защите персональных данных. Высокую оценку этим действиям дают представители общественных организаций, осуществляющих мониторинг, а также представители ЕС. Очень хотелось бы попросить наших коллег из Европарламента при рассмотрении в сентябре доклада по выполнению Плана действий по безвизовому режиму поддержать Украину. Надеюсь, что уже осенью этого года мы сможем завершить первую часть Плана действий. Большинство законов, которые еще не приняты, прошли первое чтение в парламенте. Единственное - внесение изменений в Кодекс по административным правонарушениям - находится в комитете Верховной Рады. Два законопроекта - на рассмотрении в Администрации Президента. Немного хуже - Стратегия борьбы с дискриминацией - она находится в разработке. Есть необходимость подписания соглашений с Европолом и Евроюстом. Вопросы внедрения биометрических паспортов разрабатывается профильными министерствами».

В свою очередь депутат Европарламента Лиам АЙЛВАРД подчеркнул, что Европейский Союз следит за процессами в Украине и за шагами по внедрению безвизового режима. Он привел примеры того, как подобные вопросы решались в других странах Европы, а также озвучил позицию Либеральной партии в ЕП по данному вопросу. Л.АЙЛВАРД выразил оптимизм по поводу европейских перспектив Украины и отметил продвижения нашего государства на пути взятых на себя обязательств.

Народный депутат Украины Ольга ГЕРАСИМЬЮК поздравила представителей эстонской делегации с Днем независимости. Приветствие было встречено аплодисментами присутствующих.

«Безвизовый диалог - это важный момент для многих обычных граждан Украины, поскольку они часто путешествуют, получают образование на западе. Скептики в странах Старой Европы имеют предостережения относительно Украины, но очень хочется доказать, что Украина не представляет миграционную угрозу для ЕС. Граждане Украины демонстрируют одни из самых низких показателей нарушения законодательства других стран. Украинские граждане выполняют все принятые на себя обязательства перед ЕС. Подписание безвизового режима предоставит ЕС дополнительные рычаги влияния на Украину и я убеждена, что Европа должна быть заинтересована в более тесных контактах с Украиной. Когда начались проблемы со свободами в Венгрии, Парламентская ассамблея Совета Европы сразу же отреагировала и вмешалась в ситуацию. Этот механизм очень важен и для Украины», - отметила О.ГЕРАСИМЬЮК.

Народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ был категоричен: «Относительно Украины мы столкнулись с политикой двойных стандартов со стороны Евросоюза. Коста-Рика, Эквадор и даже Албания имеют безвизовый режим с ЕС, хотя отдельные из этих государств обвиняются в отсутствии демократических норм, в отсутствии борьбы с наркотрафиком и торговлей людьми. Украина по оценкам международных агентств не относится к числу стран с повышенной опасностью миграции населения, не считается источником повышенной криминогенной опасности. И вместо этого нам говорят постоянно «нет», оперируя, очевидно, не столько фактами, сколько мифами. Но подобные же мифы существуют и у нас - мы, например, не предоставляем безвизовый режим для граждан Турции, аргументируя это тем, что можем стать жертвами трудовой миграции из этой страны (хотя доходы граждан Турции втрое превышают доходы украинцев). Очевидно, настало время избавляться от мифов и говорить языком фактов ».

Народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО остановилась на проблемах, на которые жалуются граждане Украины при получении виз. «Я могу говорить о том, что существует коррупция, к которой имеют отношение лица в консульствах европейских государств в Украине. Иначе это невозможно квалифицировать. Некоторые посольства проводят внутренние расследования, некоторые более либерально относятся к украинским гражданам, Но проблемы не исчезают ».

Депутат Европарламента Виктор УСПАСКИХ резюмировал: «Я большой сторонник Украины, я очень хочу, чтобы Украина вступила в ЕС и постоянно говорю об этом на всех заседаниях. И именно с этой целью мы объединились в Парламентский клуб Украина-ЕС ».

Подводя итог, европарламентарии предложили инициировать обращение о проведении по фактам визовой дискриминации граждан Украины и пренебрежительного отношения к ним соответствующих проверок.