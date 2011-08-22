Жертвами столкновений между войсками Каддафи и повстанцами стали 376 человек

Жертвами столкновений между войсками Муамара КАДДАФИ и повстанцами в Ливии стали 376 человек с обеих сторон, и еще более тысячи получили ранения, сообщает агентство «Рейтер».

Тем временем, оппозиционные силы продолжают наступать на Триполи и захватывать новые территории.

Повстанцы призывают НАТО присоединиться к "последней битве" за Ливию и прислать в город несколько боевых вертолетов Apache, отмечает Би-Би-Си.