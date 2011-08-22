Все уточнения к пенсионной реформе будут рассмотрены в первый день сессии ВР - Литвин

Все уточнения технического характера к закону о пенсионной реформе наработаны, подготовлены и будут рассмотрены парламентом в первый день работы следующей сессии, заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов во время пребывания с рабочей поездкой в Житомирской области.

«Нужно завершить с технической точки зрения работу над законом о пенсионном обеспечении», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, в соответствии со статьей 131 Регламента Верховной Рады, 6 сентября на голосование будет вынесено предложение о внесении в закон ряда технических уточнений, необходимость которых появилась во время подготовки закона к подписанию.

В случае принятия положительного решения, сказал В.ЛИТВИН, эти замечания будут вноситься в текст закона, который после подписания руководителем парламента будет направлен на подпись Президенту Украины.

Председатель Верховной Рады сообщил, что, в частности, возникла проблема с датой вступления закона в силу, объяснив, что он не может вступить в силу 1 сентября, «учитывая те обстоятельства, о которых я сказал, а также необходимость обеспечения соответствующей подготовительной работы для его применения».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что задержка с подписанием этого законодательного акта не связана с представлением народных депутатов Украины в Конституционный Суд по поводу неконституционности его принятия.