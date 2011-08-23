Прожиточный минимум в 2012 году повысится на 12,9% - до 1 тыс. 134 грн.

Прожиточный минимум и уровень минимальной зарплаты для работоспособных лиц в Украине в 2012 году увеличится на 12,9% - с 1 004 до 1 134 грн.

Соответствующие данные обнародованы на официальном сайте Министерства социальной политики.

Сообщается, что по итогам переговоров с социальными партнерами относительно размеров социальных стандартов на 2012 год стороны пришли к решению повысить прожиточный минимум для: детей до 6 лет - на 10,5% - с 870 до 961 грн., для детей от 6 до 18 лет - на 14,9% - с 1 042 до 1 197 грн., для лиц, утративших работоспособность, - на 10,5% - с 800 до 884 грн.

Уровень минимальной пенсии по возрасту в следующем году должен повыситься на 10,5% - с 800 до 884 грн.

Размер должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки для определения должностных окладов работников бюджетной сферы в 2012 году повысится на 13,5% - с 704 до 839 грн.

Кроме того, в следующем году при перевыполнении доходной части Сводного бюджета-2012 будет рассматриваться вопрос о дополнительном повышении социальных стандартов.