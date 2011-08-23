ПФУ в августе выплатил 17,978 млрд. грн. пенсий
17:42, 23 августа 2011Соцполитика
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в августе 2011 года выплатил пенсии и денежную помощь на сумму 17,978 млрд. грн.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ПФУ.
Отмечается, что финансирование пенсионных выплат в августе завершено по всем регионам.
В частности, выплата пенсий через почтовые отделения профинансирована в размере 8,486 млрд. грн., через банковские учреждения – 9,492 млрд. грн.
Справка УНИАН. По данным Пенсионного фонда Украины, в 2010 году расходы на выплату пенсий, денежной помощи и связанных с ними админвыплат, по сравнению с 2009 годом выросли на 25,743 млрд. грн. и составили 191,473 млрд. грн.
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