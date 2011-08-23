Янукович: социальные реформы должны осуществляться только после широкого обсуждения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что реформы в социальной сфере должны осуществляться только после широкого общественного обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во дворце «Украина» на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине Независимости Украины.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня необходимо осуществить гуманизацию реформ, при этом должен проходить широкий социальный диалог.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы люди поняли, что принесет им та или иная реформа.

По его словам, опыт подготовки и проведения налоговой реформы подтвердил, что окончательные решения должны приниматься лишь после широкого общественного обсуждения и независимых экспертиз. «Требую от Комитета реформ и правительства максимального использования механизма социального диалога и партнерства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул необходимость проведения парламентских слушаний. «Считаю, что в будущем каждый реформатор должен пройти все звенья: Комитет реформ, социальный диалог, общественные обсуждения, парламентские слушания и только потом должны осуществляться конкретные решения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что именно этим путем должны осуществляться реформы образования и здравоохранения.

«Я обращаюсь к политикам и правительственным чиновникам, которые сейчас пытаются заниматься реформами и пропагандируют их: научитесь, пожалуйста, в конце концов, понятно, по-человечески объяснять нашим гражданам, каковы цели и каковы результаты ваших решений. Вы обязаны научиться слышать и понимать проблемы каждого гражданина», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что все реформы должны быть нацелены на то, чтобы была создана модель для нормальной жизни граждан.

Он в который раз объявил о намерении реформировать регуляторную сферу, продолжить реформы в налоговой сфере, в аграрном секторе и в других сферах жизни.