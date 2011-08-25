Безработица в Польше в июле сократилась до 11,7%

Варшава. Уровень безработицы в Польше в июле сократился до 11,7% с 11,8% в июне текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил Государственный комитет статистики в четверг.

Согласно сообщению, уровень безработицы совпал с прогнозом польского министерства труда и социальной политики.

В конце прошлого месяца безработными были зарегистрированы 1,863 млн. человек, что на 20,1 тыс. меньше, чем в июне, но на 50,4 тыс. больше, чем в июле прошлого года.

Как сообщал УНИАН, безработица в Польше в феврале текущего года достигла рекордных за последние около шести лет 13,2%, начав снижаться с началом сезонных работ с апреля.

В мае безработица сократилась до 12,2% с 12,6% в предыдущем месяце.

Справка УНИАН. Безработица в Польше начала резко снижаться после вступления страны в 2004 году в Европейский союз, достигнув к концу 2008 года уровня менее 9% с около 20%.

Власти прогнозируют уменьшение безработицы к концу текущего года до 10,9%, а в следующем - до 10%.