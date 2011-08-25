На Запорожском заводе ферросплавов будут сокращены около 1 тыс. рабочих

23 августа на ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) началось увольнение рабочих, всего планируется сократить около 1 тыс. сотрудников предприятия.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, основная причина начала увольнений - неудовлетворительное финансовое состояние ЗЗФ, вызванное отказом НАК «Энергетическая компания Украины» в поставке электроэнергии по 1-му классу и рост тарифов на электроэнергию.

В пресс-релизе уточняется, что администрация предприятия выполнила требования Нормативной базы Украины относительно выполнения процедуры сокращения рабочих мест и предупреждения работников завода о предстоящем увольнении. Переговоры с Запорожским обкомом профсоюзов и заводским комитетом профсоюзов начаты с 23 мая 2011 года.

«Работники завода более чем за 2 два месяца предупреждены о предстоящем сокращении и увольнении. В профком предприятия переданы списки и представления на сокращение более 1000 работников (конкретизированные, с пакетом документов, индивидуально на каждого). 23 августа уже уволен 31 человек. В дальнейшем увольнение планируется проводить в соответствии с принятым в работу графиком», - сказано в сообщении ЗЗФ.

На предприятии отмечают, что в настоящее время завод, как и все предыдущие месяцы 2011 г., продолжает работать на неполной загрузке производства, с января стоит цех № 4.

Администрация и профсоюзный актив предприятия разработали и выполнили все возможные мероприятия для решения существующей проблемы. Подготовлены и направлены предложения и расчеты в адрес ОАО «Запорожоблэнерго» НАК «Энергетическая компания Украины», НКРЭ, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, администрацию Президента Украины. Проведены митинги и дебаты, встречи и совещания на всех уровнях власти, в том числе и с участием народных депутатов. Работники завода непосредственно обращались с просьбой решения вопроса к местным советам, в Запорожскую областную администрацию, Верховную Раду. Однако положительный результат не получен.

Как сообщал УНИАН, 10 июня текущего года генеральный директор предприятия Павел КРАВЧЕНКО заявил, что если в ближайшее время ПАО «Запорожский завод ферросплавов» не будет отнесен к 1-му классу потребителей электроэнергии с соответствующим снижением тарифа, предприятие будет вынуждено начать сокращение с 1 августа т. г. около 2 тыс. работников.

П.КРАВЧЕНКО отметил, что предприятие на протяжении многих лет относилось к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако, по его словам, с 1 января 2011 НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции, расположенной на территории завода, в результате чего формально завод перестал подпадать под действие тарификации 1-го класса. «После этого предприятию был присвоен 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт», - уточнил он.

В результате, по информации гендиректора ЗЗФ, производство силикомарганца на заводе стало нерентабельным, что неизбежно приведет к остановке производственных мощностей и увольнению работников.

Единственным вариантом решения проблемы П.КРАВЧЕНКО видит возобновление для предприятия договора аренды на подстанцию, принадлежащую «Запорожьеоблэнерго».

В свою очередь в «Запорожьеоблэнерго» отмечают, что к потребителям 1-го класса относятся те предприятия, которые потребляют электроэнергию со степенью напряжения в точке продажи 27,5 кВ и более, а все, что ниже - переходят во 2-й класс. «Что касается подстанции, которая находилась в аренде у ЗЗФ, то передана она ему была только на 1 год (2010 год - УНИАН), при условии выхода на потребление 150 млн. кВт ежемесячно, однако предприятие этого не сделало. Зачем я буду теперь снова передавать эту подстанцию в аренду, если она обслуживается «Запорожьеоблэнерго» и ему же принадлежит, давайте тогда сдадим в аренду само облэнерго», - отметил представитель «Запорожьеоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%.

Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

За 2010 г. ЗЗФ нарастил относительно 2009 г. производство продукции на 33,5%, или на 74,5 тыс. тонн, – до 296,7 тыс. тонн.