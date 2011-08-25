Кабмин подумает над досрочным выполнением обязательств перед Советом Европы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ проанализировать состояние реализации Плана мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, рассмотрев возможность досрочной реализации плана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, соответствующее поручение В.ЯНУКОВИЧ дал по итогам своего рабочего визита во Францию для участия в сессии ПАСЕ, состоявшегося 21 июня.

Согласно документу, уже до 1 октября текущего года руководитель правительства должен внести предложения относительно возможности досрочного выполнения задач, предусмотренных планом.

Кроме того, Президент поручил вице-премьеру по экономическим вопросам Сергею ТИГИПКО, министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ и министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО в тот же срок принять меры по подписанию от имени Украины Конвенции Совета Европы по вопросам предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в быту.