Азаров обещает сделать все, чтобы закон о пенсионной реформе вступил в силу

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что сделает все для того, чтобы Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» вступил в силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Пенсионная реформа станет законом однозначно. Премьер-министр сделает все, чтобы пенсионная реформа стала законом. Потому что это, прежде всего, необходимо нам, нашим людям, нашей стране. Это для нас она проводится, а не для Международного валютного фонда», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривень. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и тому подобное.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

27 июля в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос УНИАН сообщили, что закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» до сих пор не поступил на подпись Президенту.

В свою очередь, в юридическом управлении парламента отметили, что закон не может быть подписан председателем Верховной Рады того, что оппозиционные депутаты зарегистрировали проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия».

21 августа председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что закон не передан на подпись Президенту, поскольку в документ необходимо внести уточнения технического характера.

По словам спикера парламента, уточнения наработаны, подготовлены и депутаты рассмотрят их в первый день работы следующей сессии – 6 сентября.

Председатель Верховной Рады сообщил, что, в частности, возникла проблема с датой вступления закона в силу, объяснив, что он не может вступить в силу 1 сентября, «учитывая те обстоятельства, о которых я сказал, а также необходимость обеспечения соответствующей подготовительной работы для его применения».