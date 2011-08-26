Средняя зарплата в июле выросла на 16% - до 2 тыс. 749 грн.
14:41, 26 августа 2011Соцполитика
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Средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2011 года выросла на 16,1% по сравнению с июлем 2010 года, и на 1 августа составила 2 749 грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По сравнению с июнем т.г. в июле средняя зарплата выросла на 1,5%.
Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в июле т.г. наблюдался в Киеве (4 171 грн.), а также в Донецкой (3 187 грн.) и Киевской областях (2 852 грн.). Самый низкий – в Тернопольской (1 954 грн.), Черниговской (2 089 грн.) и Херсонской областях (2 106 грн.).
По данным Госстата, в январе-июле 2011 года Фонд оплаты труда был начислен в размере 192,313 млрд. грн.
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