Индекс реальной зарплаты в Украине за семь месяцев вырос на 7,6%

Индекс реальной заработной платы в Украине в январе-июле 2011 года вырос на 7,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в июле т.г. индекс реальной зарплаты вырос на 2,9% по сравнению июнем и на 4,8% по сравнению с июлем 2010 года.

Самый высокий рос индекса зарплаты в Украине в январе-июле т.г. зафиксирован в Киевской (12%), Донецкой (10,7%) и Винницкой областях (9,6%).

Как сообщал УНИАН, индекс реальной заработной платы в Украине в январе-июне 2011 года вырос на 8,1%.

По данным Госстата, в июне т.г. индекс реальной зарплаты вырос на 1,9% по сравнению с июнем 2010 года и на 4,9% по сравнению с маем т.г.