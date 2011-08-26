Индекс реальной зарплаты в Украине за семь месяцев вырос на 7,6%
15:23, 26 августа 2011Соцполитика
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Индекс реальной заработной платы в Украине в январе-июле 2011 года вырос на 7,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в июле т.г. индекс реальной зарплаты вырос на 2,9% по сравнению июнем и на 4,8% по сравнению с июлем 2010 года.
Самый высокий рос индекса зарплаты в Украине в январе-июле т.г. зафиксирован в Киевской (12%), Донецкой (10,7%) и Винницкой областях (9,6%).
Как сообщал УНИАН, индекс реальной заработной платы в Украине в январе-июне 2011 года вырос на 8,1%.
По данным Госстата, в июне т.г. индекс реальной зарплаты вырос на 1,9% по сравнению с июнем 2010 года и на 4,9% по сравнению с маем т.г.
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